Mini-Pförpfl-Garde steht bereit

Zwei Wochen nach der Proklamation der neuen Regenten Prinz Fabian I. und Principessa Carolina I. fiebert die Faschingsgesellschaft des TVE Gehülz ihrer Jubiläumssession entgegen. Auf der Bühne im Saale Messelberger finden am 11., 17. und 18. Januar, die Büttenabende statt. Auch die "Mini-Pförpfel-Garde" wird Auftritte haben. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 30. November, ab 17.30 Uhr am TVE-Heim. Zunächst wird bewirtet, bevor dann um 19 Uhr der Saalplan geöffnet wird und der Kartenverkauf beginnt. red