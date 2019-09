Mini-Meisterschaften im Tischtennis

Am Sonntag, 29. September, wird um 10 Uhr der Ortsentscheid der mini-Minimeisterschaften unter der Regie der Tischtennisabteilung des TV/DJK Hammelburg in der Grundschulhalle Hammelburg ausgespielt. Mitmachen bei den mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Die Mädchen und Jungen dürfen keine Spielberechtigung für Vereinsspiele haben. Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand hatte, ist eingeladen. Der Schläger wird vom Verein gestellt.Auf sämtliche Starter warten Sachpreise, die besten Vier der drei Altersklassen qualifizieren sich zudem für die nächste Ebene. Am Turniertag ist ein Meldung bis spätestens 9.30 Uhr bei der Turnierleitung erforderlich. Voranmeldungen per Email oder WhatsApp an Marius Saar (marius.saar@web.de , Tel. 0176/ 550 231 14). sek