Mini-Fahrer und Zeugen gesucht

Zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn der Forchheimer Straße in Strullendorf kam am Mittwochvormittag der Fahrer einer weißen Sattelzugmaschine. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste deshalb der Fahrer eines Renault Clio nach rechts ausweichen. Erst kurze Zeit später bemerkte der Renault-Fahrer, dass sein Außenspiegel sowie der rechte vordere Kotflügel Beschädigungen aufwiesen. Daraufhin verständigte der 24-Jährige die Polizei und fuhr an die Unfallstelle zurück. Der Fahrer des Clio gab an, dass nach seiner Erinnerung an der Unfallstelle ein blauer Mini Cooper geparkt hatte und eventuell beschädigt worden sein könnte. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei Bamberg-Land bittet den Besitzer des blauen Mini Cooper sowie unbeteiligte Unfallzeugen, sich unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.