"Mini-Drogenplantage" im Sportheimkeller

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in ein Sportheim im Nachbarlandkreis Fürth ein.Eine Streife der Polizei Zirndorf nahm den Sachverhaltvor Ort auf. Als die Beamten einen Blick in den Keller der Gaststätte warfen, staunten sie nicht schlecht. Dort wuchsen vier kleine Cannabispflanzen vor sich hin. Der Verantwortliche war schnell ausgemacht. Es war ein 28-jähriger Mann, der einen Nebenraum des Gebäudes zeitweise als Schlafplatz nutzte. Auch in diesem Zimmer fand sich eine vertrocknete Cannabispflanze. Der Beschuldigte wurde festgenommen, er macht keine Angaben. Während die Zirndorfer Beamten in erster Linie wegen der Einbrüche ermitteln, kümmert sich die Kripo Fürth um den Beschuldigten. pol