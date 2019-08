An der vorderen Stoßstange wurde ein Mini am Mittwoch zwischen 12 und 12.15 Uhr verkratzt. Das Auto war in der Bahnhofstraße vor einem Friseursalon geparkt. Der Besitzer wurde bei seiner Rückkehr von einer Zeugin über die Unfallflucht informiert. Der Sachschaden an der vorderen Stoßstange beträgt ca. 700 Euro. Weil weitere Ermittlungen notwendig sind, bittet die Polizei, diese Zeugin, sich in der Inspektion zu melden. pol