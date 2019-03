Minecraft-Abenteuer in der Bücherei

Der Verein Backspace e. V. lädt am 16. und 23. März zum Minecraft-Abenteuer ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Bücherei Stegaurach. Die Teilnehmer tauchen zusammen mit den Hackern von Backspace in die Spielwelt von Minecraft ein und stellen ihre Kreativität unter Beweis. Dabei werden Teamfähigkeit, Erfindergeist und kreatives Arbeiten gefördert. Die Bamberger Computerexperten richten dafür in der Bücherei ein eigenes Netzwerk ein, erklären euch die Minecraft-Grundlagen und begleiten beim Spielen. Auch Eltern sind eingeladen, den Jugendlichen beim "craften" und "looten" über die Schulter zu schauen. Die Anmeldung erfolgt in der Bücherei zu den üblichen Öffnungszeiten. red