Mindstorms-Freizeit in Burglesau

In den Herbstferien bietet die Jungenarbeit "Ragazzi" des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim eine Freizeit für Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren rund um das Thema "Lego-Mindstorms" an. Von Dienstag, 29., bis Donnerstag, 31. Oktober, geht es für die Teilnehmer in das CVJM-Freizeitheim nach Burglesau, wo sie sich mit der "Lego-EV3"-Technik beschäftigen können. Darüber hinaus werden Aktionen gemeinsam mit den Betreuern des Kreisjugendrings unternommen. Die Anmeldung ist über die KJR-Homepage www.kjr-forchheim.de bis Montag, 14. Oktober, möglich. red