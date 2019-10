Mindestens 5000 Bürger gesucht, um noch fahrradfreundlicher zu werden

Die Umsetzung des Radentscheids ist unverzichtbarer Schritt hin zu einem CO2 -neutralen Erlangen bis 2025. Das sagt zumindest die Bürgerinitiative, die seit Samstag die Erlanger Bürger aufruft, sich mit ihrer Unterschrift für den "Radentscheid in Erlangen" starkzumachen. Um ein Bürgerbegehren erfolgreich auf den Weg zu bringen, sollen mindestens 5000 Unterschriften gesammelt werden.

Die Klimaliste Erlangen begrüßt und unterstützt das Anliegen "Erlangen zur fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands zu machen" auf ganzer Linie: "Eine verbesserte, moderne Radinfrastruktur trägt zur erhöhten Sicherheit und Spaß am Radeln bei und motiviert Autofahrer zum Umsteigen auf das Fahrrad."

Großes Potenzial

Der dadurch steigende Radverkehrsanteil - das anvisierte Ziel der Klimaliste Erlangen beträgt 50 Prozent vom Gesamtverkehr bis 2025 - kommt somit direkt dem Klima zu Gute.

Der Radentscheid sieht den Ausbau von Fahrradstraßen und Radschnellwegen vor, aber auch eine bessere Vernetzung des Radverkehrs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierin liege ein großes Potenzial zur Reduzierung der Pendlerströme nach Erlangen, welche in den letzten Jahren angestiegen seien. Dass somit auch der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert wird, entspreche dem obersten Ziel der Klimaliste. Auch sie orientiert sich, wie der Radentscheid, mit ihrem Programm zur Verbesserung der Radinfrastruktur an den in Europa führenden Fahrradstädten Kopenhagen und Amsterdam.

Wie die Initiative des Radentscheids fordert die Klimaliste deshalb von der Stadt nicht nur die Bereitstellung finanzieller Mittel, sondern auch Personal für Klimaschutzmaßnahmen und die Verkehrswende einzustellen. Mit ihren weiteren Punkten zu Verkehr und Mobilität, wie zu Beispiel mehr Raum für Bäume, Grünflächen, Menschen, Ausweitung der verkehrsberuhigten Zonen und der

Fußgängerzone, weniger Autos und Lieferverkehr in der Innenstadt und vor allem Ausbau des ÖPNV sowie Elektro-Mobilität, zielt die Klimaliste auf weitere positive Auswirkungen ab.

Und die liegen nicht nur beim verringerten CO2 -Ausstoß, sondern bei erhöhter Lebensqualität, Wohlbefinden und Gesundheit der Bürger.

Die Klimaliste Erlangen ist ein dezentraler Zusammenschluss von im Klimaschutz engagierten Wissenschaftler, Eltern, Studierenden, Bürgern, die bei Kommunalwahlen antreten mit dem erklärten Ziel, eine klimapolitische Wende vor Ort durchzusetzen.

Unabhängig aktiv

Die Klimaliste sieht sich inspiriert, ist aber unabhängig von den bestehenden Klimabewegungen. Die Liste wird dabei unabhängig von bereits existierenden Parteien agieren und explizit generations- und gesellschaftsübergreifend an Lösungen für die Klimakrise und gegen das Artensterben arbeiten. Mehr findet sich auf www.klimaliste-erlangen.de.