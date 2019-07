Lichtenfels vor 19 Stunden

Minderjähriger steckt Lebensmittel in Sack

Ein Mitarbeiter aus einem Supermarkt in der Kronacher Straße beobachtete am Dienstag um 13.30 Uhr einen Diebstahl. Dabei steckte der minderjährige Täter Lebensmittel in seinen Rucksack und wollte ansc...