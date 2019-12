Minderjähriger Ladendieb

Ein Zehnjähriger entwendete am Freitagmorgen in einem Supermarkt in Bad Kissingen zwei Feuerzeuge. Den Junge beobachtete eine Mitarbeiterin des Supermarktes bei seiner Tat. Der minderjährige Ladendieb wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen nach Hause gefahren und an seine Erziehungsberechtigten übergeben.