Minderjährige mit Tabakwaren erwischt

Eine Streifenbesatzung der örtlichen Polzeidienststelle kontrollierte am Freitagmorgen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die sich im Bereich des Sportzentrums Hammelburg aufhielten. Die Minderjährigen führten Tabakwaren mit sich, die aus Gründen des Jugendschutzes von den Beamten sichergestellt wurden. Neben der Verständigung der Erziehungsberechtigten erfolgt in solchen Fällen ebenfalls eine Meldung an das Jugendamt. pol