Millionenfach: Facetten der Zwangsarbeit

Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Rückendeckung hatte sich Hitler bei Stalin geholt, um Polen unter sich aufzuteilen. Die letzten Verbände der polnischen Streitkräfte kapitulierten am 6. Oktober 1939; die meisten polnischen Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft.

Millionen Menschen wurden mit Eintritt des Zweiten Weltkriegs von den deutschen Besatzern zur Zwangsarbeit verschleppt. Nach dem "Polenfeldzug" kamen Hunderttausende Polen ins Reich. Herzogenaurachs Bürgermeister Karl Körner meldete umgehend beim Arbeitsamt Nürnberg Bedarf an billigen Arbeitskräften an.

Bereits am 9. April 1940 konnte zwischen der Stadt Herzogenaurach und dem Mannschaftsstammlager (Stalag XI II a) in Nürnberg-Langwasser ein Vertrag zur Überlassung Kriegsgefangener zur Verrichtung landwirtschaftlicher Arbeiten abgeschlossen werden. Der Vertrag hat sich in den Ratsprotokollen erhalten, während die Akten dazu verlorengegangen sind. Die Polen waren zusammen mit ihrer Wachmannschaft im angemieteten Gefängnisgebäude im Schloss untergebracht. Der mit dem Amtsgericht abgeschlossene Mietvertrag lief bis zum 1. Dezember 1940.

Anfang 1941 waren erneut Kriegsgefangene angefordert worden, diesmal für den Bau der Kanalisation und der Kläranlage. Für Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe vom Juli 1941 wurde ebenfalls um Kriegsgefangene nachgesucht, ebenso für den Neubau der Eisenbahnbrücke über die Aurach von November 1941 bis Juni 1942.

Es waren in erster Linie Franzosen, die im städtischen Lager untergebracht waren. Ein "Verzeichnis der Kriegsgefangenen" dieses "Arbeitskommandos 2327 Herzogenaurach" enthält 21 bei der Stadt zu verschiedenen Arbeiten eingesetzte Kriegsgefangene, zusätzlich 13 in der Industrie und 30 in der Landwirtschaft, sämtliche französischer Nationalität.

Viele der von der Stadt eingesetzten Kriegsgefangenen wurden später von Herzogenauracher Handwerks- und landwirtschaftlichen Betrieben "übernommen" und blieben zumeist bis Kriegsende in Herzogenaurach als Zwangsarbeiter.

"Russenlager"

Mit dem weiteren Kriegsverlauf kamen auch sowjetische Kriegsgefangene und aus der Sowjetunion verschleppte Zivilisten als Arbeitskräfte nach Herzogenaurach. Auf der untersten Stufe der NS-Ausländerhierarchie stehend, wurden sowjetische Kriegsgefangene in Baracken am heutigen Goldberganger arretiert und täglich unter strenger Bewachung zu ihren Einsatzorten geführt.

Ihr Leben war von harter Arbeit, Nahrungsmangel und äußerst schlechter Behandlung geprägt. Vier von ihnen starben im Lauf der Monate Oktober und November 1941 als Folge der extrem schlechten Ernährung. Das sogenannte "Russenlager" bestand offensichtlich bis 1945, wie sich Zeitzeugen erinnern.

Am 11. Juni 1942 heißt es in einem Schreiben, dass in Herzogenaurach noch keine dienstverpflichteten Zivilarbeiter aus dem Osten eingesetzt würden. Das änderte sich im Laufe des Jahres 1942.

In der Landwirtschaft eingesetzt

Im ehemaligen Exerzitienheim des Liebfrauenhauses wurden Ostarbeiterinnen untergebracht, die in der Landwirtschaft arbeiteten, und auch kleine- ren landwirtschaftlichen Familienbetrieben wurde es ermöglicht, Ostarbeiter zu beschäftigen.

Der Fliegerhorst (heute Herzo Base) und die örtlichen Industrieunternehmen profitierten ebenfalls von dieser Entwicklung. Die Belegschaft der Firma Weiler wurde bis 1945 auf rund 150 Beschäftigte deutlich erhöht. Darunter waren zahlreiche französische Kriegsgefangene und russische Zwangsarbeiter.

Mit der Umstellung der anderen ortsansässigen Betriebe auf die Belange der Kriegswirtschaft wurden auch hier ausländische Arbeiter zur Rüstungsproduktion eingesetzt. So bei den Firmen Gebrüder Dassler (Schuhe, dann Teile für Panzerschreck), Wirth & Co. (Wehrmachtsdecken) und Adam Gumbmann (Bauunternehmen).

In der Landwirtschaft sollten Zwangsarbeiter ein Ersatz sein für die zur Wehrmacht einberufenen Bauern, Familienangehörigen und Dienstknechte. In den Akten der Gemeinde Burgstall hat sich ein Dokument erhalten, das zunächst mit dem Thema nicht in Verbindung steht, nämlich eine Liste zur "Raucherkartenausgabe" für die erste Jahreshälfte 1942.

Polen auf der Raucherliste

Zwischen den Namen von Burgstaller Einwohnern finden sich dort auch zehn polnische Namen gelistet, die "auf Antrag der Arbeitgeber" ebenfalls beteiligt wurden und den Empfang durch Unterschrift bestätigten. Ein Zeitzeuge (Jahrgang 1932) erinnert sich an Polen, die bis zum Kriegsende in Burgstall auf bäuerlichen Anwesen lebten und arbeiteten, etwa an den auf dem elterlichen Hof im Einsatz stehenden Polen Adam Gawlik oder an Florian Ryba beim damaligen Ortsbürgermeister. Die Behandlung polnischer Zwangsarbeiter während des Krieges war genau geregelt. In vielen Bauersfamilien mag die Behandlung der polnischen Zwangsarbeiter human gewesen sein.

In den Lagern waren die Bedingungen weitaus schlechter. Das veranschaulicht auch das Beispiel der aus der Sowjetunion verschleppten Polin Sophia Julia Klimkowska, die im Ausländerlager Neumarkt in der Oberpfalz ihr Kind gebar. Kurz darauf zur Zwangsarbeit als Dienstmagd nach Hammerbach dienstverpflichtet, starb die wenige Wochen alte Tochter Aniela am 23. Oktober 1943 in Hammerbach.

Brutale Strafen

Verstöße gegen Vorschriften wurden brutal geahndet. In Sambach bei Pommersfelden (damals Landkreis Höchstadt) wurde der Ortsgeistliche, der im Gasthaus mit Kriegsgefangenen gesprochen hatte, vom Wirt in dessen Funktion als NS-Ortsgruppenleiter denunziert und mit einem Monat Gefängnis bestraft.

Zwischen Arbeitseinsatz und Vernichtung

Der polnische Zwangsarbeiter Josef Zlosnik in Falkendorf wurde "wegen Gewalttätigkeit gegen seinen Brotgeber" hingerichtet. Zur Abschreckung mussten die polnischen Zwangsarbeiter des Ortes und der Umgebung anwesend sein.

Dieses NS-Verbrechen ist aufgrund eines Plakats aus den Jahren 1942/1943 bekannt sowie aus Zeitzeugenberichten. Bei Kriegsende wurde der verantwortliche Falkendorfer Bürgermeister, Landesbauernführer und SS-Bauernreferent Johann Riedel vermutlich in einem Racheakt von amerikanischem Militär erschossen.

Im Landkreis Höchstadt stieg die Zahl von Zwangsarbeitern von 294 im Jahr 1941 auf 1164 im Jahr 1944 an. Für das damalige Stadtgebiet von Herzogenaurach kann von mehr als 100 Personen ausgegangen werden. In Herzogenaurach und seinen heutigen Ortsteilen dürften bis zu 200 Menschen als Zwangsarbeiter im Einsatz gewesen sein.