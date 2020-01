Millionen für Förderstätte

Die Diakonie Neuendettelsau (Diakoneo) errichtet in Neuenmarkt eine Förderstätte für Menschen mit Behinderung mit 48 Plätzen. "Dieses wichtige Vorhaben unterstützen wir mit über 2,8 Millionen Euro", so Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer gestern in einer Pressemitteilung. Förderstätten ermöglichen Menschen mit schwerer Behinderung, für die ein Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen nicht oder noch nicht möglich ist, die Teilhabe am Arbeitsleben. Sie werden dort beschäftigt und gefördert. Ziel ist es, die Folgen der Behinderung zu mildern, ihnen eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und ihre Familien zu entlasten. red