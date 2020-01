Millionen fließen in den Nahverkehr

Die Regierung von Unterfranken hat die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Unterfranken im Jahr 2019 mit insgesamt 35,193 Millionen Euro gefördert. Die vom baye-rischen Landtag bereitgestellten Mittel wurden für Investitionen in neue Fahrzeuge, verbilligte Schülerfahrkarten und Infrastrukturmaßnahmen für den ÖPNV eingesetzt, wie die Behörde in Würzburg weiter mitteilte. Geld floss auch in den Landkreis Haßberge.

Ziel sind Verkehrsverbünde

Den mit 11,304 Millionen Euro größten Anteil erhielten unterfränkische Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die Mindereinnahmen durch den Verkauf von vergünstigten Zeitfahrausweisen an Schüler, Studenten und Auszubildende. Die Schülerbeförderung ist laut Regierung die wichtigste Säule der ÖPNV-Finanzierung.

Seit dem Jahr 2018 beinhalten die ÖPNV-Zuweisungen auch eine Grundförderung für großflächige und leistungsfähige Verkehrsverbünde mehrerer ÖPNV-Aufgabenträger. Mindestvoraussetzung für den Erhalt dieser Grundförderung ist, dass die Verbünde den Schienenpersonennahverkehr integrieren, über einen gemeinsamen Tarif und eine gemeinsame Einnahmenaufteilung verfügen. Die Staatsregierung will den Angaben zufolge mit diesen zusätzlichen Haushaltsmitteln großflächige Verkehrsverbünde in Bayern schaffen und den Erhalt von bestehenden Verbünden sicherstellen.

Landkreis will in den VVM

In Unterfranken bestehen derzeit zwei großflächige Verkehrsverbünde. Dies sind die Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB) sowie der Verkehrsverbund Mainfranken (VVM). Der Landkreis Haßberge ist zudem vollständig in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) eingebunden. Zum 1. August 2022 soll schließlich die Region Main-Rhön in den Verkehrsverbund Mainfranken integriert werden. Die Region besteht aus den vier Landkreisen Schweinfurt, Haßberge, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie der Stadt Schweinfurt. Aktuell arbeitet der Landkreis Haßberge an den Strukturen für die Aufnahme in den Verkehrsverbund Mainfranken. Insgesamt bis zu 1,2 Millionen Euro bewilligte die Regierung von Unterfranken den Landkreisen Bad Kissin-gen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt sowie der Stadt Schweinfurt für die Grundlagenstudie zur Integration dieser Gebietskörperschaften in den VVM. Durch den gewährten Fördersatz von 90 Prozent übernimmt der Freistaat Bayern die finanzielle Haupt-last der Grundlagenstudie. In dieser Studie sollen insbesondere die durch den Verbundbeitritt entstehenden Mindereinnahmen ermittelt werden. Von dem bewilligten Förderbetrag wurden 2019 bereits etwa 20 000 Euro ausgezahlt. red