Millanovic sagt Ade

"Liebevoll, ruhig und souverän durften wir unsere Erzieherin Gabi Millanovic 28 Jahre in unserer Kita in Memmelsdorf erleben. 1991 kam sie als Schwangerschaftsvertretung und ist glücklicherweise bei uns geblieben", führte Dagmar Klee aus und erntete zustimmendes Kopfnicken: Bei der Adventsfeier der Kindertagesstätte an der Lahmer Wanderhütte wurde Gabi Millanovic mit Liedern und Beiträgen von Leitung, Personal, Eltern, Träger und Bürgermeister in den Ruhestand verabschiedet. Die Kinder sangen "In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei" - und so manches Schmankerl hat die Kita Millanovic zu verdanken, so die Krippenleitung seit 2011. red