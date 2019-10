Militärattaché bei den Reservisten

Eine öffentliche Vortragsveranstaltung hat die Reservistenkameradschaft Bad Brückenau zusammen mit der Kreisgruppe Rhön-Saale organisiert. Beginn ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Bad Brückenau. Das Thema lautet "Der Maghreb - sicherheitspolitische Chancen und Risiken". Referent ist Militärattaché Dr. Markus Brust. Der gebürtige Volkerser arbeitet heute als Diplomat bei der Bundeswehr in Marokko. Im Anschluss an sein Referat steht eine Diskussionsrunde auf dem Programm. sek