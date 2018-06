Miley ist eine große Schmuserin

Das Tier der Woche heißt heute Miley. Sie ist im Mai 2011 geboren und ist eine erfahrene Freigängerin. Sie ist sehr verschmust und liebt ihre täglichen Streicheleinheiten. Miley ist kastriert und geimpft. Kinder mag sie nicht so besonders gerne. Mehr Informationen zu Miley und den anderen Katzen, die im Tierheim wohnen, gibt es persönlich im Tierheim, Brandensteinsebene 20, in Coburg oder per Telefon 09561/30330. Die Öffnungszeiten des Tierheims sind donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim