Milen Bozhkov gastiert mit Opern- und Operetten-Arien

Ein Wiederhören mit der Sopranistin Nina Andreeva und dem Tenor Milen Bozhkov gibt es bei "Leise am Markt". Nach dem ausverkauften Gastspiel 2015 an gleicher Stelle präsentieren sie am Dienstag, 30. April (20 Uhr), ein Programm unter dem Motto "Dein ist mein ganzes Herz".

Der Abend verspricht "Glanzlichter aus Oper und Operette". Am Klavier: Antoinetta Bafas. Der bulgarische Tenor Milen Bozhkov absolvierte seine Gesangsausbildung an der Musikakademie in Sofia und der Universität für Musik in Graz. Erste Engagements brachten ihn an die Nationaloper Sofia, an das Grazer Opernhaus sowie an die Oper Maribor.

Zu Gast am Landestheater

Dem Coburger Publikum ist er bestens durch seine Solistentätigkeit am Landestheater Coburg bekannt. Derzeit ist er als freischaffender Künstler tätig und mit Paul Hindemiths "Neues vom Tage" und Georges Bizets "Carmen" auch wieder in Coburg zu Gast. Nina Andreeva startete ihre Karriere ebenfalls mit Engagements an der Nationaloper Sofia, am Grazer Opernhaus sowie an der Oper Maribor. Seit 2013 ist die Sopranistin festes Mitglied des Opernchores am Theater Hagen. Im Sommer 2018 debütierten sie und Milen Bozhkov gemeinsam in Puccinis "La Boheme" beim Opernfestival Bansko in Bulgarien. Antoinetta Bafas ist dem Coburger Publikum als Chorleiterin und Initiatorin verschiedenster kultureller Projekte bekannt.

Tickets kosten 20 Euro, Reservierung telefonisch unter 09561/90856 oder per Online-Formular.