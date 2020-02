Bamberg vor 12 Stunden

Mildes Wetter lässt Zahl der Arbeitslosen bereits im Februar sinken

Der in den ersten beiden Monaten des Jahres übliche Wintereinbruch blieb auch im Februar im Bereich der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg aus. Während die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Bamberg we...