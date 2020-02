Milder Winter drückt die Arbeitslosenzahl

Der in den ersten beiden Monaten des Jahres übliche Wintereinbruch blieb auch im Februar aus, teilt die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg mit. In der Stadt Coburg sank bereits im Februar aufgrund der für die Jahreszeit milden Temperaturen die Zahl der Arbeitslosen um acht Personen oder 0,7 Prozent auf 1187. Die Arbeitslosigkeit ist um neun Personen oder 0,8 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,2 Prozent auf dem Vorjahresniveau. Auch im Landkreis Coburg setzte bereits im Februar der jahreszeitlich bedingte Frühjahrsrückgang der Arbeitslosigkeit aufgrund der ausgebliebenen Kälteperiode ein. In den vergangenen Wochen verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 73 Menschen (-4,2 Prozent) auf 1681. Ihren Arbeitsplatz verloren 16 Personen (-7,7 Prozent) weniger als im Februar 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent und liegt auf dem Vorjahresniveau. red