Mike Gallinsky nun zweifach Vorsitzender

Mike Gallinsky ist in Personalunion neuer Vorsitzender der Sportvereinigung (Spvg) Eicha, und daneben führt er auch noch den örtlichen Obst- und Gartenbauverein an. Bei der Hauptversammlung im vereinseigenen Sportheim wurde Gallinsky einstimmig zum Nachfolger von Winfried Beyer gewählt, der nach 18 Jahren Vorsitz nicht mehr angetreten war.

Die Neuwahlen waren sehr gut vorbereitet, so dass Heinrich Fischer vom Ältestenrat loben konnte: "Das Schiff der Spvg bleibt mit 456 Mitgliedern weiter auf Fahrt."

Der scheidende Vorsitzende Winfried Beyer meinte rückblickend, es habe in seiner insgesamt 32-jährigen Tätigkeit für den Verein Höhen und Tiefen gegeben. Meistens jedoch habe ihm die Arbeit Freude bereitet. Beyer erinnerte an die Sportheim-, Fest- und Tennisplatzerweiterung, die in Eigenleistungen geschaffen wurden, was in der heutigen Zeit schwer umsetzbar wäre. "Mein halbes Leben wurde von der Spvg geprägt und ich scheide mit ein bisschen Wehmut", sagte Beyer - und wies darauf hin, dass bei den neu erarbeiteten Strukturen des Vereins Teamarbeit, Freude und Zusammenhalt angesagt seien.

Schatzmeisterin Annette Dürr verwies auf Investitionen von 35 000 Euro, die in den letzten fünf Jahren erwirtschaftet werden konnten und sie berichtete von geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen, einschließlich der nicht gerade geringen Rücklagen.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Beyer (SPD) bezeichnete die Spvg Eicha als Aushängeschild der Gemeinde Ahorn - auch dank seines Bruders Winfried, der eine gute Arbeit geleistet habe.

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Katja Bätz, Christian Funk, Eric Janson und Dieter Luft geehrt. Stefan Lipp und Jana Hanke erhielten Sonderauszeichnungen, Winfried Beyer wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Mike Gallinsky: Vorsitzender; Stellvertreter: Timo Angermüller und Thilo Fischer; Heinrich Fischer: Verwaltung; Jana Gallinsky: Vergnügen; Annette Dürr: Finanzen; Johannes Höllein: Schriftführer; Beisitzer: Andreas Leffer und Uwe Thein. dav