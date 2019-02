Mike Edel gastiert im Live-Club

In einer Zeit der persönlichen und sozialen Veränderungen liefert der kanadische Sänger Mike Edel ehrlichen Indie-Pop mit Botschaft, der einen neugierigen Blick in die Zukunft liefert. Im Juli 2018 veröffentlichte er seine erste Single "Go With You", den Indie-Pop-Synth-Sound hat er nicht zuletzt dem Produzenten und ehemaligen "Death Cab For Cutie"-Gitarristen Chris Walla zu verdanken. Edel schrieb eine optimistische Indie-Pop-Hymne für unbeschwerte Sommertage. Am Montag, 25. März, 21 Uhr, gastiert Mike Edel im Bamberger Live-Club in der Oberen Sanmdstraße.

Zwei Millionen Streams auf den großen Streaming-Plattformen und Rotationen auf diversen Radiosendern zeugen von der Qualität des Kanadiers, berichten die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Live-Qualitäten

Seine Live-Qualitäten habe er bereits auf ausgedehnten Tourneen durch die USA und Kanada mit Serena Ryder, "Said The Whale" und Foy Vance gezeigt. Zudem spielte er bereits in Hunderten von Shows, darunter das Rifflandia-Festival, das Vancouver-Folk-Festival, das Regina-Folk Festival und das Victoria-International-Jazz-Festival.

Nun kommt Edel also nach Deutschland, mit dabei ist sein Debütalbum "Threshold", welches am 1. März erscheint. red