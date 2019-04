"Mikado" bekommt Ersatzneubau

Auch wenn es ausnahmsweise einmal nicht um die Ausweisung neuer Siedlungsgebiete ging: Ohne Bebauungspläne kam auch die jüngste Sitzung des Marktgemeinderates nicht aus. Dabei öffnet sich eine erfreuliche Perspektive für die Kindertagesstätte "Mikado" an der Nürnberger Straße: Sie erhält schnellstmöglich einen Ersatzneubau für Kindergarten und Krippe im Anschluss an die Realschule.

Die Marktgemeinde will die bis 2020 befristete staatliche Sonderförderung nutzen. Deshalb wird im Baugebiet "Hohe Beete IV" das dafür erforderliche Baurecht auf einer Gemeinbedarfsfläche geschaffen. Einstimmig billigte der Marktgemeinderat die vom Planungsbüro Höhnen & Partner entworfenen Bauleitpläne. Das Genehmigungsverfahren läuft unverzüglich an.

Verkehrskonzept

Der neue Kindergarten wird durch eine zunächst als Sackgasse mit Wendehammer an die Realschulstraße angebundene Straße erschlossen. Später soll diese Straße verlängert werden, woraus sich allerdings eine problematische Veränderung von Verkehrsströmen ergeben könnte.

Separat soll daher ein Verkehrskonzept entwickelt werden, in dem auch der Ziel- und Quellverkehr zur Realschule und zu dem angrenzenden neuen Wohnpark berücksichtigt wird.

Ein anderes Großprojekt ist von gewerblicher Natur: Die Firma XXXLutz hat bereits grünes Licht für einen Neubau zur Verdoppelung des Lagers erhalten. Nun muss auf Anforderung des Landratsamtes der Bebauungsplan "In der Röthe" geändert und erweitert werden. Bei der Gelegenheit werden auch die Parkplätze überplant. Anlass für Gerhard Lieberth (WG Sassanfahrt-Köttmannsdorf-Rothensand), einen Denkanstoß zur Errichtung eines Parkhauses zu geben, um den Flächenverbrauch zu reduzieren. Der Bürgermeister wies allerdings darauf hin, dass wegen der neuen Lagerhalle kein neuer Parkplatzbedarf entsteht.

Künftig Durchgangsstraße

Die Anpassung an den Istzustand sieht die Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nord" für den "Oberen Löserweg" vor. Die auf dem Plan in einem Wendehammer endende Stichstraße wird in eine Durchgangsstraße umgewandelt.

Die Planänderungen für das XXXLutz-Areal sowie für den Löserweg gehen demnächst in die öffentlichen Anhörungsverfahren.