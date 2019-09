Migration im Wandel der Zeiten

Am Freitag, 13. September, um 17 Uhr eröffnet die Historikerin Susanne Greiter die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements mit einem Vortrag zum Thema "Verschiedene Generationen - ein Schicksal. Migration und Integration historisch denken, Wege der Vermittlung finden". Das Mehrgenerationenhaus lädt zu diesem Vortrag dazu in das Café-Bistro "Offener Treff" in Haßfurt ein. Dabei verdeutlicht Greiter die Unterschiede der Migration und Flucht von damals zu heute anhand von Beispielen. Im Anschluss an den Vortrag wird es ein internationales Buffet geben, bei dem man ins Gespräch kommen kann.Der Vortrag ist kostenlos, eine Spende wird erbeten. red