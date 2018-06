Migrantenrat sagt Ja zur Demokratie und Vielfalt

df



Der Migranten- und Integrationsbeirat (MIB) der Stadt Bamberg veranstaltet am Samstag, 30. Juni, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke SPD ) von 10 bis 19 Uhr auf dem Maxplatz das diesjährige Fest der Vielfalt. Dieses steht unter dem Motto "Ja zur Demokratie - Ja zur Vielfalt".In Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen, Verbänden und Initiativen ist ein Rahmenprogramm mit künstlerischen Bühnenauftritten und interkulturellen Info- und Essensständen für Jung und Alt vorgesehen. Auch eine Kinderbetreuung vom Spielmobil von Chapeau Claque und dem Mütterzentrum Känguruh ist vor Ort. Ein weiterer Bestandteil des Festes ist die Neuwahl des MIB. Diese wird vom Montag, 18. Juni, bis Freitag, 6. Juli, durchgeführt. Der Migranten- und Integrationsbeirat möchte die schon zur Tradition gewordene Veranstaltung nutzen, um die Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen und alle Wahlberechtigten in der letzten Wahlwoche noch einmal zu motivieren, ihr Wahlrecht wahrzunehmen.Die offizielle Eröffnung des Festes der Vielfalt erfolgt am Samstag, 30. Juni, 13 Uhr, durch Dritten Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) und den Ersten Vorsitzenden des MIB, Mohamed Hédi Addala.Weitere Informationen: Rathaus Schloss Geyerswörth, Zimmer 11, Telefon: 0951/871874 oder per E-Mail: mib@stadt.bamberg.de