Migräne im Mittelpunkt

Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Zeil lädt am Dienstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag in das Zeiler Esszimmer, Bahnhofstraße 2, ein. Referentin ist die Physiotherapeutin Sabine Metzner-Plener aus Zeil, die zum Thema "Kopfschmerzen/Migräne/Kinesio-Tape" informieren wird. Sie gibt hierzu Infos und Tipps, im Anschluss können Fragen an die Therapeutin gestellt werden. Alle Interessierten und von Osteoporose-Betroffene sind zu diesem kostenlosen Vortrag eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Infos zur Gruppe gibt es bei Margarete Brandl, Telefon 09524/7107 oder bei Johanna Kuhn, Telefon 09524/5526 oder bei der KOS unter der Rufnummer 09521/27313. Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt. red