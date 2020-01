Mieter nicht vergessen

Der Kronacher Mietverein sorgt sich um die künftige Mietsituation in Kronach. Anlass dafür gibt die Entscheidung, die Fachakademie für die Ausbildung des Nachwuchses in der Finanzverwaltung komplett von Herrsching nach Kronach zu verlegen und zudem nahezu 280 neue Studienplätze am Lucas-Cranach-Campus zu schaffen. "Das sind Nachrichten, wie man sie gerne hört und über die man sich nur freuen kann", betont Sabine Gross, Justiziarin des Mietervereins. Allerdings sorgen die Aussagen der Zweiten Bürgermeisterin Angela Hofmann in der Podiumsdiskussion der Mittelstandsunion beim Mieterverein für Stirnrunzeln.

Konkurrenzkampf vermeiden

"Angela Hoffmann weist zu Recht darauf hin, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Studenten eine Herausforderung für die Stadt Kronach werden wird." Sie fordert nicht nur bezahlbaren Wohnraum, auch fußläufig erreichbar soll er sein. Sie will dazu auch städtisches Eigentum zur Wohnraumbeschaffung heranziehen. "Der Ansatz ist vom Grunde her richtig, aber der Mieterverein mahnt, dass es nicht zu einem Konkurrenzkampf bei bezahlbaren Wohnungen zwischen Studenten und Einwohnern kommen darf.

Es werden in Kronach auch bezahlbare barrierefreie Wohnungen für Familien und ältere Mitbürger benötigt", betont Gross. Die Anliegen der Mieter dürften nicht vernachlässigt werden.

Vor allem befürchtet der Verein, dass wegen der Fördermöglichkeiten von Wohnraum für Studenten die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien und ältere Mitbürger vernachlässigt werden könnte. Insbesondere wird befürchtet, dass die Bestrebungen, wieder in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen, aufgegeben werden. red