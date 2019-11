Miete einen Nikolaus

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Kontaktpunkt wieder seine Nikolausaktion in und um Bad Kissingen. So ist es möglich, einen Nikolausbesuch am Donnerstag, 5. Dezember, oder am Freitag, 6. Dezember, jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr zu buchen. Zu einer kleinen Nikolausfeier schließen sich auch oft befreundete Familien zusammen, um dann gemeinsam auf den Nikolaus zu warten. Der Nikolausbesuch erfolgt gegen eine Spende für einen Kindergarten in Peru. Dorthin besteht eine persönliche Beziehung. Eine Buchung ist ab sofort bis zum 28. November im Kontaktpunkt Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 666 83 - montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr möglich. Dort werden zur Gestaltung der privaten Nikolausfeier auch Mappen mit Liedern, Geschichten und Bastelvorschlägen bereitgehalten. sek