Miet-Café für junge Flüchtlinge

Im Rahmen des Projekts "Brückenbauer" offeriert die Jugendsozialarbeit der Geschwister-Gummi-Stiftung ein Angebot für geflüchtete junge Menschen: das "Miet-Café".

Der "Brückenbauer" richtet sich an junge Geflüchtete und schließt auch die mit ein, die eine geringe Bleibeperspektive haben. Da diese Geflüchteten häufig wegen langwieriger Asylverfahren viele Jahre in Deutschland bleiben, haben sie ebenso hohen schulischen, beruflichen und sozialen Integrationsbedarf wie Geflüchtete mit hoher Bleibeperspektive. Das Projekt "Brückenbauer" bietet Angebote zur beruflichen Erstorientierung, alltagsstrukturierende Angebote sowie individuelle Beratung und Unterstützung der Geflüchteten im Landkreis.

Das "Miet-Café" soll jungen Geflüchteten helfen, eine eigene Wohnung zu finden. Sie können dort am Computer eine Wohnung suchen.

Das "Miet-Café" findet in der Negeleinstraße 27 in Kulmbach statt. Die nächsten Termine sind 9. Januar, 6. Februar und 5. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Jeden Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr bieten die "Brückenbauer" am gleichen Ort Deutschunterricht für junge geflüchtete Menschen an, um die sprachlichen Kenntnisse zu verbessern. Anmeldungen für den Deutschunterricht nimmt Vanessa Druse-Baum unter Tel. 0922/6903619 oder per E-Mail an druse-baum@gummi-stiftung.de entgegen. red