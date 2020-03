Michelin: Kraftwerk soll weiterbetrieben werden

Mit einem Energienutzungsplan (ENP) bereitet die Stadt Hallstadt die Weiternutzung des Kraftwerkes mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auf dem Gelände der Michelin-Gruppe vor. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert den ENP mit 77 800 Euro, teilt die Stadt Hallstadt mit.

"Das KWK-Kraftwerk kann in Zukunft Betriebe, die sich dort ansiedeln, günstig mit Wärme und Prozessdampf versorgen und wird so zu einem Standortvorteil", erklärte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er würdigte das hohe Engagement aller Beteiligten und dankte Bürgermeister Thomas Söder bei der Übergabe des Förderbescheids in München. "Nach zahlreichen Gesprächen mit Michelin und politischen Entscheidungsträgern hat dieser erste Förderbescheid eine wichtige Signalwirkung für unsere Stadt. Wir werden weiterhin den engen Kontakt zum bayerischen Wirtschaftsministerium halten und dieses bei möglichen Neuansiedlungen mit einbinden", zeigte sich der Bürgermeister sehr zufrieden.

Seit das Unternehmen Michelin im Herbst 2019 bekanntgegeben hat, sein Reifenwerk mit 850 Beschäftigten 2021 schließen zu wollen, arbeitet Bürgermeister Söder zusammen mit der Task-Force-Transformation des bayerischen Wirtschaftsministeriums, der Michelin-Führung und weiteren politischen Entscheidungsträgern intensiv daran, den wirtschaftlichen Umbau und die Weiterentwicklung des rund 240 000 Quadratmeter großen Michelin-Geländes zu unterstützen. In einem ersten Schritt wird untersucht, wie das vorhandene Gasturbinen-Dampfkraftwerk sinnvoll weiter betrieben werden kann. red