Michelin-Arbeitskräfte: Unternehmen sollen helfen

"Jeder freie Arbeitsplatz ist in dieser Situation wichtig", appellierte Landrat Johann Kalb beim Wirtschaftsbündnis an die Vertreter der 20 größten Unternehmen im Landkreis, intensiv zu prüfen, welche Stellen für die Beschäftigten des von der Schließung betroffenen Michelin-Werkes geschaffen werden können. "Dass Sie hier heute fast vollständig vertreten sind, zeigt die große Solidarität mit den Mitarbeitern von Michelin."

Sehr schnell sei in diesem ersten Gespräch deutlich geworden, dass der Bedarf nach Arbeitskräften sehr ausgeprägt sei und von einzelnen Stellen bis zu einigen Dutzend Arbeitsplätzen reicht, die ein Unternehmen ab 2021 an einer neuen Produktionslinie schaffen wolle, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Bamberg. Angebote gab es auch für die 36 Auszubildenden des Unternehmens. Hier arbeiten die Wirtschaftsförderung des Landkreises, die Kammern und die Agentur für Arbeit mit Michelin parallel an individuellen Lösungen.

Die Teilnehmer des Wirtschaftsbündnisses verständigten sich darauf, ihre Mitarbeiter-Anforderungen direkt bei Michelin zu melden. Werkleiter Jens Schlemmer sagte zu, den Beschäftigten jede Stelle anzubieten und auch Bewerbergespräche im Unternehmen zu vermitteln. Falls schon jetzt eine größere Zahl Beschäftigter neue Arbeitsplätze finde, könne die Produktion entsprechend angepasst werden.

Er erneuerte die Zusage, dass ausscheidende Mitarbeiter die aktuell geltenden Abfindungen erhalten. Michelin stellte den Vertretern der 20 größten Unternehmen der Region die Mitarbeiterstruktur mit Blick auf Qualifikation, Alter und Betriebszugehörigkeit vor. Michelin werde bei Bedarf konkret weiterqualifizieren.

Landrat Kalb kündigte an, alle Unternehmen im Kreis um Unterstützung zu bitten. In der Task Force, die am Montag tagt, sollen die Bemühungen gebündelt werden. Parallel dazu wird an einem Konzept gearbeitet, wie das 23 Hektar große Areal in Zukunft genutzt werden kann.

Michelin hatte am 25. September die 858 Beschäftigten des Hallstadter Werkes informiert, dass die Produktion Anfang 2021 eingestellt werde. red