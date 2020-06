Michelbach: "Wichtiger Impuls für die Region"

"Ein neuer Aufbruch für die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist dringlich. Das nunmehr auf den Weg gebrachte Konjunkturpaket mit einem Umfang von 130 Milliarden Euro ist ein wichtiger Impuls für unsere Region, welches Entlastungen und Investitionen umfasst, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und geschaffen werden können", sagt der Coburg/Kronacher Wahlkreisabgeordnete Hans Michelbach (CSU).

Er zeigte sich erfreut, dass der Bund auf vielfältigen Wegen die Unterstützungsleistungen verteilt und sowohl die privaten Haushalte als auch die Unternehmen sowie die kommunalen Gebietskörperschaften bei dem Maßnahmenpaket bedacht wurden. "Es ist jetzt unsere vorrangige Aufgabe, Wachstum und Beschäftigung auch weiterhin zu sichern und mit sinnvollen Maßnahmen zu helfen", so Michelbach weiter.

Es gehe nach Auffassung des CSU-Finanzexperten darum, die Betriebe in der sehr exportlastigen und global vernetzten Region Coburg/Kronach am Leben zu erhalten, Lieferketten wiederherzustellen und auf die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage zu reagieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten.

Michelbach zeigte sich erfreut, dass seine lang gehegte Forderung nach steuerlichen Entlastungen nunmehr mit der befristeten Absenkung der Mehrwertsteuersätze umgesetzt wird. Auch Familien und Alleinerziehende würden Entlastungen erfahren.

"Diese Maßnahmen werden die Menschen in der Region unmittelbar in ihrem Geldbeutel spüren!", freut sich Michelbach. Die Binnennachfrage werde durch die steuerlichen Maßnahmen mit insgesamt 18 Milliarden Euro angekurbelt und damit dem Einzelhandel spürbar geholfen.

Weitere Hilfen für die regionalen Unternehmen seien die Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus einem Gewerbebetrieb sowie die Verbesserung der degressiven Abschreibungsbedingungen. Auch die Senkung der EEG-Umlage sei gerade für diese industriedichte Region ein wichtiger Wegweiser, um Planbarkeit und Stabilität der Energiekosten zu erreichen. Der Zuschuss von 2000 Euro für jeden neuen Ausbildungsplatz, den kleine und mittlere Unternehmen trotz der Corona-Pandemie anbieten, hilft laut Michelbach, dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und schafft Perspektiven für die Jugend.

Besonders hervorzuheben sei aus regionaler Sicht die Erweiterung der Forschungsförderung, gerade für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie. Damit würden der regionalen Industrie weitere Hilfen zur Bewältigung des Strukturwandels in der Automobilindustrie an die Hand gegeben.

Schließlich sei mit dem 25-Milliarden-Euro-Programm von Überbrückungshilfen eine weitere wichtige Anschubfinanzierung und Unterstützungsleistung für viele Betriebe auf den Weg gebracht worden. Ein besonderer Erfolg des CSU-Finanzpolitikers sei die Stärkung der Kommunalfinanzen, weil die Kommunen am schnellsten Investitionen wieder in den Wirtschaftskreislauf brächten.

Der Wahlkreisabgeordnete wertete die geschaffenen Instrumente als Erfolg, mit dem die Länder schnell und entsprechend den Problemlagen vor Ort investieren und über Investitionsvorhaben eigenverantwortlich entscheiden können. "Die Kommunen in der Region müssen jetzt schnell in den Wettlauf um Fördergelder eintreten, um ein großes Stück vom Kuchen für Coburg/Kronach zu erhalten", so Michelbach.

Mehr Leuchtturmprojekte

Der Wahlkreisabgeordnete regte an, sich weiter intensiv um die Aufnahme von Leuchtturmprojekten zu bemühen, welche die Region zukunftsfähig machen. "Unsere Innovationsfähigkeit ist der einzige Rohstoff unserer exportorientierten Volkswirtschaft. Forschung und technologische Entwicklung sind der Treibstoff für jede Innovation; sie sind die entscheidenden Investitionen in unsere Zukunft!", so Michelbach. red