Michelbach lobt das Konjunkturpaket

Der Wahlkreisabgeordnete für Coburg/Kronach im Deutschen Bundestag, Hans Michelbach, sieht das Corona-Konjunkturpaket als Start für einen regionalen Aufschwung. Michelbach zeigt sich in einer Pressemitteilung erfreut, dass der Bund auf vielfältigen Wegen die Unterstützungsleistungen verteilt und sowohl die privaten Haushalte als auch die Unternehmen sowie die kommunalen Gebietskörperschaften bei dem Maßnahmenpaket bedacht wurden. Es gehe nach Auffassung des CSU-Finanzexperten darum, die Betriebe in der sehr exportlastigen und global vernetzten Region Coburg/Kronach am Leben zu erhalten, Lieferketten wiederherzustellen, auf die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage zu reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten. Michelbach zeigte sich zudem erfreut, dass seine lang gehegte Forderung nach steuerlichen Entlastungen nunmehr mit der befristeten Absenkung der Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16 Prozent sowie von 7 auf 5 Prozent umgesetzt wird. red