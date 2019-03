Michelauer können sich ohne Druck in Ahorn einspielen

Es bleibt spannend, da ist sich der Michelauer Handballtrainer Hans Borchert sicher. Allerdings hat er sich für sein Team eigentlich einen besseren Tabellenplatz ausgerechnet. Derzeit liegen die TVM-Herren in der Tabelle auf dem siebten Rang und müssen in den beiden kommenden Partien gegen zwei Teams antreten, die außer Konkurrenz in der Bezirksklasse spielen.

Geschlossenheit gefordert

Für den TVM steht dabei am Sonntag (15 Uhr, Schulsporthalle Ahorn) das Rückspiel gegen die Reserve der HG Hut/Ahorn an. Für die Michelauer geht es in erster Linie darum, nach der 20:31-Niederlage gegen den TV Weidhausen II wieder zu mannschaftlicher Geschlossenheit zurückzufinden.

Die jüngste Partie in der Mainfeldhalle hat gezeigt, dass das junge TVM-Team noch längst nicht an dem Punkt angekommen ist, den ihr Trainer anstrebt. Momentan zahlt es noch viel Lehrgeld, vor allem wenn der Gegner über so viel Routine verfügt wie die Weidhausener.

Da stimmt es optimistisch, dass die Michelauer das Hinspiel im November gegen Hut/Ahorn II haushoch mit 37:20 gewonnen haben. Es störte auch nicht, dass drei Spieler nicht dabei waren, auf die der Michelauer Trainer voraussichtlich auch diesmal verzichten muss. So werden im Rückspiel neben dem noch immer verletzten Markus Heide wohl auch Daniel Pfaff und Sascha Bernecker fehlen.

Im Hinspiel traten die Ahorner ebenfalls stark ersatzgeschwächt an. Das dürfte in eigener Halle nicht der Fall sein. Der TVM sollte sich deshalb auch nicht der Illusion hingeben, dass die Partie ein Selbstläufer wird. Ziel muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen. kag