Michelauer gewarnt

Unfreiwillig musste der TV Michelau in der Handball-Bezirksklasse der Männer pausieren. Zeit für die Langzeitverletzten im Team, in den Spielbetrieb zurückzufinden. Auf eine gut besetzte Mannschaft möchte der Michelauer Trainer Hans Borchert bauen, wenn es am Sonntag (16.30 Uhr, Schulsporthalle Ahorn) gegen die Reserve der HG Hut/Ahorn geht.

Bezirksklasse West, Männer

HG Hut/Ahorn II - TV Michelau

Der TVM ist als Tabellenzweiter Favorit in diesem Spiel, und das nicht nur, weil bereits das Hinspiel mit 29:14 gewonnen wurde. Die HG stellt in der Bezirksklasse West zurzeit das schwächste Team, das regulär am Spielbetrieb teilnimmt. Das Hauptaugenmerk der HG Hut/Ahorn liegt auf der ersten Mannschaft, die in der Bezirksoberliga der Männer bemüht ist, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nach einem verkorksten Saisonauftakt mit neun Niederlagen in Folge überraschte die HG-Reserve in jüngster Zeit durch knappe Siege über die SG Bad Rodach/Großwalbur II und den HC 03 Bamberg II. Die Michelauer sind also gewarnt, zumal Ahorn in eigener Halle stärker zu erwarten ist, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Ein Spaziergang wie im Hinspiel dürfte es nicht werden. kag