Michelau will noch punkten

Nur noch zwei Spiele müssen die Handballer des TV Michelau in der Bezirksklassensaison bestreiten. Beide Male genießen die "Korbmacher" dabei Heimvorteil. Zunächst erwarten sie am Sonntag (10 Uhr, Mainfeldhalle) den TSV Burgebrach. Am Samstag, 30. März, ist die Reserve der HG Kunstadt im Derby zu Gast.

Rechnung aus Hinspiel offen

Während man sich gegen den Tabellenführer aus der Schuhstadt wenig ausrechnet, möchte man gegen den Tabellenvierten Burgebrach noch einmal Boden gutmachen. Das Hinspiel haben die Borchert-Schützlinge zwar knapp mit 23:25 verloren, doch mit der Unterstützung der Fans will man am Sonntag den Spieß umdrehen.

Dabei trifft der TV Michelau auf eine ausgeglichen besetzte Mannschaft. Die Abwehr der Gastgeber ist entsprechend gefordert. Im Angriff setzt der TVM auf Konter. Aber auch im gebundenen Spiel sehen die Michelauer die Chance, die Gäste zu überraschen und ihr Punktekonto von derzeit 9:15 noch etwas aufzubessern.

Spendenaktion

Am Sonntag sammelt der TV Michelau weiter Spenden für die Benefizaktion von Berthold Wich für den gemeinnützigen Verein "Milahs Nest", der Kinder, die unter einem schweren Gendefekt leiden, unterstützt. Wer helfen möchte, kann einen selbst gewählten Spendenbetrag zu Beginn und nach dem Heimspiel leisten. kag