Michelau verliert Derby klar

Das war eine klare Ansage. Mit 31:20 hat die Reserve des TV Weidhausen den gastgebenden TV Michelau in der Mainfeldhalle bezwungen. Mit diesem Sieg in diesem Prestigeduell kletterte der TVW auf Platz 3 der Bezirksklasse West, während Michelau auf den siebten Rang abrutschte.

Die Gastgeber waren weit von ihrer Höchstleistung entfernt, was wohl auch daran lag, dass sie auf so erfahrene Spieler wie Daniel Pfaff und Markus Heide verzichten mussten. Auf der Gegenseite bot Weidhausen mit Stefan Kübrich, Stefan Schlosser, Jans Lobenstein bezirksoberligaerfahrene Haudegen auf. Überzeugend war auch die Leistung von Lars Urban im Tor der Gäste.

Der TVM hielt bis zur 6. Minute (3:3) mit. In den folgenden 13 Minuten erhöhte der Gast, begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen Sebastian Kießling, mit sieben Toren in Folge auf 10:3. Damit war die Messe bereits gelesen. Die Michelauer Bank verzichtete völlig auf eine Auszeit. Bis zur Pause (7:14) und auch in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte blieb der Rückstand konstant. Durch Konter und schöne Rückraumwürfe von Pascal Böhmer kamen die Michelauer sogar bis auf 17:21 (50.) heran. Doch in der Schlussphase dominierte wieder die TVW-Reserve, die innerhalb von drei Minuten ihren Vorsprung wieder auf 26:17 ausbaute. kag Tore für den TV Michelau: P. Böhmer (5), R. Eisele (5), K. Nichols (3), P. Pawlik (3), B. Borchert (2), S. Bernecker (1), S. Kießling (1) / Tore für den TVW II: C. Kübrich (8), J. Lobenstein (6/2), C. Staude (5), M. Werner (4), J. Gebhard (4), F. Walter (2/1), L. Bernert (1), D. Nowak (1) / SRin: Bettina Jungnitz