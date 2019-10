Michelau mit klarem Sieg

Die Handballer des TV Michelau wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Am Samstag besiegten sie in der Mainfeldhalle die HG Hut/Ahorn II mit 29:14 (14:7). Damit führen die Michelauer weiterhin die Bezirksklassentabelle vor dem HSC Coburg III an.

Die "Korbmacher" profitierten dabei von der Tatsache, dass die Gäste mit einer sehr dünn besetzten Bank angetreten waren. Die Torjägerqualitäten der Michelauer Peter Pwalik und Pascal Böhmer, die zudem von Kevin Nichols wirkungsvoll unterstützt wurden, taten ein Übriges. Von Beginn an dominierten die Gastgeber, die bereits nach 15 Minuten mit 10:4 vorne lagen.

Die Ahorner hielten bis zur Pause ihren Rückstand nahezu konstant. Mit 14:7 für die Heimmannschaft wurden die Seiten gewechselt. Wohl auch aus taktischen Gründen hatte der Michelauer Trainer Hans Borchert sein Team ohne Auszeit durchspielen lassen.

Als Sebastian Kießling in der 40. Minute das 20:10 markierte, war die Entscheidung gefallen. Die Gäste steckten bis zum Schluss nie auf und brachten die Partie ohne eine einzige Zeitstrafe über die Runden.

In der Schlussphase merkte man der HG den Kräfteverschleiß an. Michelau erzielte vier Tore in Folge und vergab dabei noch einen Strafwurf. Auch der Schlusstreffer blieb den Hausherren vorbehalten. Routinier Daniel Pfaff netzte zum 29:14-Endstand ein. kag Tore für den TVM: P. Pawlik (9/1), P. Böhmer (8), K. Nichols (5), S. Kießling (4), D. Pfaff (2), S. Bernecker (1) / Tore für die HG Hut/Ahorn: P. Seiler (4/2), F. Hugle, J. Friedrich, P. Meusel (je 2), J. Nemmert (2/1), S. Mundt (1), R. Büttner (1) / SR: D. Kenzel