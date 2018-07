Michelau lädt zum Rodach-Main-Turnier

Der Spielplan



Es geht hoch her am Wochenende auf dem Sportplatz in Michelau . Nicht weniger als sechs Mannschaften treten am Samstag und Sonntag, 7./8. Juli, auf dem Sportgelände in der Austraße zum 41. Rodach-Main-Turnier gegeneinander an.Das Turnier hat Tradition. Der FC Michelau stieß erst vor sechs Jahren zu den Clubs um Rodach und Main, als ein Ersatz für den FC Horb gesucht wurde. Mit von der Partie sind die SpVgg Lettenreuth (Kreisliga), der Turnierfavorit TSV Marktzeuln (Bezirksliga), der VfB Neuensee (B-Klasse), die Kreisklassen-Teams SpVgg Obersdorf , FC Schwürbitz und FC Michelau. Die sechs Teams treten im Modus Jeder-gegen-jeden in insgesamt 15 Spielen gegeneinander an.Turnierbeginn ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Die Siegerehrung ist für Sonntag gegen 18.30 Uhr vorgesehen. Die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten. Den drei Erstplatzierten winken Preisgelder. Für die Bewirtung ist bestens gesorgt.SAMSTAG12 Uhr: Obersdorf - Schwübitz12.50 Uhr: Neuensee - Michelau13.40 Uhr: Marktzeuln - Lettenreuth14.30 Uhr: Schwürbitz - Neuensee15.20 Uhr: Lettenreuth - Obersdorf16.10 Uhr: Michelau - Marktzeuln17 Uhr Uhr: Lettenreuth - Schwürbitz17.50 Uhr: Marktzeuln - Neuensee18.40 Uhr: Obersdorf - MichelauSONNTAG13 Uhr: Schwürbitz - Marktzeuln13.50 Uhr: Michelau - Lettenreuth14.40 Uhr: Neuensee - Obersdorf15.30 Uhr: Michelau - Schwürbitz16.20 Uhr: Obersdorf - Marktzeuln17.10 Uhr: Lettenreuth - Neuensee