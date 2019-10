Michelau hat Sieg vor Augen

Torreiche Unentschieden sahen die Zuschauer in der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg in Haarbrücken und Unterlauter.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Haarbrücken - FC Michelau 4:4

50 Zuschauer sahen, wie die Michelauer aus einem 0:3 (59.) binnen 26 Minuten durch einen Hattrick von Steffen Schmitt und einem Treffer von Markus Hornung (85.) mit 4:3 in Führung gingen, doch in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten. Tore: 1:0 Sauerteig (3.), 2:0 Yusim (27.), 3:0 P. Walter (59.), 3:1 Schmitt (59.), 3:2 Schmitt (75.), 3:3 Schmitt (77.), 3:4 Hornung (85.), 4:4 J. Müller (90.) / SR: D. Spielvogel (Coburg)

TSV Oberlauter - SG Schwürb./Marktz. 3:3

Die 70 Zuschauer sahen in der ersten Hälfte eine dominierende SG-Elf, die mit 3:2 führte. Den Ausgleich erzielte der Oberlauterer Lingl erst in der Schlussminute. Tore: 0:1 A. Lother (9.), 0:2 A. Lother (14.), 1:2 J. Rauschert (25.), 1:3 B. Proske (42.), 2:3 J. Rauschert (43.), 3:3 Lingl (90.) / SR: F. Schunk (Bad Rodach)

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Staffelstein II - SpVg Ahorn 3:5

Bereits in der 4. Minute gerieten die Staffelsteiner durch einen direkt verwandelten Eckball von Kevin Tischler in Rückstand. Trotzdem hielten sie gut mit und glichen durch Christoph Heublein aus (9.). In der 40. Minute erhielten die Ahorner einen umstrittenen Handelfmeter, den Marcel Stegner zum 1:2-Pausenstand nutzte. Die unsortierte TSV-Abwehr wurde durch einen Doppelschlag von Jonas Domscheit (59., 62.) zum 1:4 bestraft. Marcel Stegner erhöhte auf 5:1 (76.), ehe Matthias Fritz (79.) und Christoph Heublein (88.) noch für Ergebniskosmetik sorgten. hakl Spvg Wüstenahorn - DJK/FC Seßlach 3:1

Der Aufschwung bei den Wüstenahornern hält an. Die Seßlacher wurden verdient geschlagen. Vor allem im ersten Durchgang besaß die Spvg Vorteile und führte zur Pause mit 2:0. Nach Wiederbeginn kamen die Gäste stärker auf und verkürzten durch Julian Lippoldt (67.). Simon Bulat stellte eine Viertelstunde vor Schluss den alten Abstand wieder her.

SpVgg Dietersdorf - SV Heilgersdorf 2:2

Das 2:2 in diesem verbissen, aber nicht unfair geführten Derby war gerecht. Die Gastgeber gerieten in der 11. Minute durch Sascha Steiner in Rückstand, glichen aber durch Jochen Trinkerl aus (32.). Zehn Minuten nach der Pause fiel das 2:1 durch Lukas Strauch, ehe Sascha Steiner in der 68. Minute den 2:2-Endstand herstellte.

TSV Gleußen - SV Hafenpreppach 0:0

Der Punkt war für die Hafenpreppacher glücklich errungen. Die Gleußener hatten nicht nur im Feld ein Übergewicht, sondern auch die größere Anzahl an Möglichkeiten, die sie jedoch fahrlässig vergaben. Der SVH fand nicht wie gewohnt zu seinem Spiel und blieb einiges schuldig. Bester Hafenpreppacher war Abwehrspieler Moritz Schnabel. di