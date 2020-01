Michelau erwartet TVW-"Zweite"

Ohne Druck können die Handballer des TV Michelau am Samstag (16 Uhr, Obermainhalle) in das Derby gegen den TV Weidhausen II gehen. Die TVW-Reserve tritt nämlich in der Bezirksklasse West außer Konkurrenz an. Die Michelauer, auf Rang 2 liegend, können die Partie somit als Training unter Wettkampfbedingungen angehen. Das Hinspiel ging mit 30:22 deutlich an den TVW. us