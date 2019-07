Michel ist ein Freund der Vereine

Hans Michel, langjähriger Kassier der Aktionsgemeinschaft Markt Pressig, feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag. Den Ehrentag beging er mit Ehefrau Sieglinde bei Kindern und Enkelkindern in Regensburg und Murnau.

Beruflich war Hans Michel als Bankangestellter und viele Jahre als Bankvorstandsmitglied tätig. In seinem Heimatort Rothenkirchen ist er vielfach ehrenamtlich engagiert und mehreren Vereinen verbunden. Durch sein Engagement als Kassier der Aktionsgemeinschaft Markt Pressig und in dieser Eigenschaft für die Einführung von Geschenkgutscheinen verantwortlich, machte er sich im Markt Pressig auch als Hüter der zweiten Währung einen Namen. Außerdem liegt ihm besonders die alljährliche Organisation des Weihnachtsmarktes in Rothenkirchen am Herzen. Als Vorsitzender und Kassier des Kapellenverschönerungsvereins kümmert er sich zudem um die Belange der Marienkapelle in der Badstraße in Rothenkirchen. In der Schützengesellschaft (SG) Rothenkirchen und bei der Freiwilligen Feuerwehr Rothenkirchen ist er viele Jahre zuverlässiger Kassenprüfer. Der SV Rothenkirchen und die SG haben ihn sogar zum Ehrenmitglied ernannt. Hans Michel ist Mitglied beim Schwimm- und Sportverein im Markt Pressig und setzt sich während des Badebetriebs am Naturerlebnisbad Rothenkirchen als Servicekraft am Badeingang ein und ist auch sonst hilfsbereit und gern gesehen. Beim Gesangverein 1892 Rothenkirchen ist Hans Michel seit Jahrzehnten passives Mitglied. eh