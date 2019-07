Der St.-Michaels-Verein Großenseebach lädt ein zum Sommerfest an der Kirche am Samstag, 3. August. Beginn ist um 16.30 Uhr mit einer Kirchenführung, ab 17 Uhr startet das Sommerfest. Mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten sollen die Besucher gemütliche Stunden in schöner und entspannter Atmosphäre genießen. Neben Bier von Fass werden auch Sommerweine angeboten. red