Michaelsmarkt in der Stadt

Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr lockt der Michaelsmarkt in Hammelburg mit rund 80 bis 90 Ständen als einer der größten Märkte in der Region wieder viele Besucher in die Weinstadt an der Fränkischen Saale.

Das buntgefächerte Angebot reicht von A wie Autopolitur über Lavendel-Produkte, Nostalgieschilder und Wildkräuter bis Zwiebelplootz durch das ganze Alphabet. Beratungen für Renovierungsarbeiten, Fenster, Rollläden, Haustüren und Garagentoren werden ebenso angeboten. Im früheren Kaufhauses (Eingang über Marktplatz) und in der Markthalle veranstaltet der Tierschutzverein wieder einen Floh- und Büchermarkt. Auch der Freundeskreis der Stadtbibliothek beteiligt sich im Eingangsbereich der Stadtbibliothek mit einem großen Bücherflohmarkt.

Der Grüne Wochenmarkt (am Samstag) weicht auf den Viehmarkt aus. Für Kinder dreht sich am Marktplatz ein Karussell. Die Besucher werden mit Leckereien verwöhnt. Zum Zwiebel- und Matteplootz aus dem Holzbackofen wird an vielen Weinständen und in den Weinkellern Hammelburger Federweißer serviert. Daneben gibt es andere Spezialitäten von Direktvermarktern, Gasthäusern und Winzerhöfen sowie aus der belgischen Partnerstadt Turnhout.

Musik und offene Läden

Die Hammelburger Stadtkapelle unterhält am Sonntag um 15 Uhr mit einem Standkonzert auf dem Viehmarkt die Besucher. Die Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr, geöffnet.

Parkmöglichkeiten sind an den Ortseingängen vorhanden. Aufgrund der Sperrung in der Innenstadt werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Umgehungstraße zu benutzen. Anwohner, die von der Sperrung betroffen sind, werden gebeten, das Auto möglichst außerhalb dem Sperrbereich zu parken. red