Michaela Kaniber ist zu Gast

Der CSU-Ortsverband lädt zur Hofbesichtigung bei Tim Schunk mit der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ein. Dazu trifft man sich am Freitag, 7. September, um 13 Uhr an der Rudelsdorfer Straße im Ortsteil Roßfeld. Von Rudelsdorf kommend befindet sich das Anwesen in Form einer großen Halle kurz vor der Ortseinfahrt auf der linken Seite. Von Bad Rodach oder Roßfeld kommend ist das Anwesen nach der Hausnummer 28 in der Rudelsdorfer Straße auf der rechten Seite ersichtlich. Das Anwesen ist ein Neubau und deshalb nicht bei Google-Maps oder im Navigationsgerät einzusehen. Gegen 14 Uhr, im Anschluss an die Hofbesichtigung, findet in Andi‘s Frankenstube (Coburger Straße 28) eine Diskussion mit der Staatsministerin und den teilnehmenden Landwirten statt. red