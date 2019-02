Michael Ziegler unter der Haube

Sabine Weinbeer Jede Menge Lachtränen und auch ein Tränchen der Wehmut gab es beim Seniorenfasching in Eltmann. Nach vielen gemeinsamen Jahren gaben "Die Mutter und ihr Bu" (Andrea Neuß und Michael Ziegler) ihre Abschiedsvorstellung. Voller Stolz begleitete die Mutter ihren "Bu" zum Traualtar und tröstete die "Gäste": "Nächstes Jahr lassen wir uns dann was Neues einfallen."

Schon im Kinderwagen hatte die Mutter ihren "Bu" zum Seniorenfasching geschoben, gemeinsam feierten sie mit den Senioren Kommunion und Firmung, im vergangenen Jahr suchte "der Bu" dann eine Arbeitsstelle. Jedoch ohne Erfolg, so die verzweifelte Mutter, und so werde er halt jetzt in einen großen Bauernhof einheiraten.

"Game over"

Lachtränen ernteten Michael Ziegler und seine hochschwangere Braut, dargestellt von Waltraud Hofmann, und Pfarrvikar Andreas Hartung wurde kurzerhand abgeordnet, dem Paar den Segen zu geben. Das tat er spontan mit dem Trauspruch "Game over".

Dass er für jeden Spaß zu haben ist, bewies Hartung schon zuvor mit einem humorigen Auftritt, dem Pfarrer Bernhard Öchsner und Pastoralreferentin Barbara Heinrich nicht nachstanden. Immer wieder erntet Resi Pirzer tosenden Applaus für ihre frei gehaltenen gereimten Reden, bei denen sie kein Blatt vor den Mund nimmt; diesmal nahm sie die Personalwechsel in der Pfarreiengemeinschaft aufs Korn. Ellen Tonne und Musikus Lorenz Dümpert brachten die Gäste in Schwung, der Tanzkreis Oberaurach und die Mini-Garde "Butterfly Dancers" rundeten das Programm ab, das mit dem Sketch "Sparmaßnahmen im Pflegeheim" einen krönenden Abschluss fand.