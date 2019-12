Michael Wolffsohn referiert über Religionen

Wie jüdisch ist das christliche Abendland? Diese Frage stellt und beantwortet Michael Wolffsohn, emeritierter Historiker der Universität der Bundeswehr München, in einem Vortrag in Bamberg am Donnerstag, 5. Dezember. Die Veranstaltung ist Teil der Ringvorlesung "Theologisches Forum", die im Wintersemester 2019/20 den Titel "Typisch jüdisch? - Typisch christlich?" trägt. Die beiden Abendvorträge von Susanne Talabardon, Professorin für Judaistik, und Patrick Franke, Inhaber des Lehrstuhls für Islamwissenschaft, zum Thema "Wie funktioniert Ausgrenzung?", die am 5. Dezember parallel im Rahmen der kleinen Fächer-Ringvorlesung stattgefunden hätten, fallen zugunsten des Theologischen Forums aus. Susanne Talabardon, Mitorganisatorin des Theologischen Forums, wird den Vortrag von Michael Wolffsohn moderieren. Beginn ist um 18.15 Uhr im Raum U2/00.25, An der Universität 2, in Bamberg. red