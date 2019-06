Michael Voll in der Rolle eines Abgeordneten

Michael Voll aus Eggolsheim hat auf Einladung von Thomas Silberhorn (CSU), Bundestagsabgeordneter für Bamberg und Forchheim, am Planspiel "Jugend und Parlament" im Deutschen Bundestag teilgenommen.

"Es war eine einmalige Erfahrung, die den Alltag im politischen Berlin erlebbar machte", resümierte Voll. Während des Planspiels nahm jeder der rund 300 Teilnehmer die Rolle eines fiktiven Bundestagsabgeordneten in einer ebenso fiktiven Partei ein. "Dazu haben wir an den originalen Schauplätzen wie etwa in den Fraktionsräumen im Reichstag oder den Ausschusssälen im Paul-Löbe-Haus an den Gesetzesvorlagen gearbeitet", berichtet Voll. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Reduzierung von Diskriminierungen im Bewerbungsprozess, die Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer EU-geführten Militäroperation und die Absenkung des Wahlalters. MdB Silberhorn lädt regelmäßig junge Gäste in den Deutschen Bundestag ein. red