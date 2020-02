Michael Ullrich will Bürgermeister werden

Michael Ullrich, Gemeinderat und CSU-Bürgermeisterkandidat in Walsdorf, will sich bei der Wahl am 15. März zusammen mit bewährten Gemeinderatskollegen und einem jungen Team an der Wahlurne um die Nachfolge von Bürgermeister und Kreisrat Heinrich Faatz um das Vertrauen der Bürger der Gemeinde bewerben. Gleichzeitig bemüht er sich, auf Platz 31 der CSU-Liste in den Bamberger Kreistag einziehen zu können, heißt es in der Pressemitteilung.

Der 41-jährige Elektrotechnikermeister ist selbstständig, verheiratet und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbys zählt die Musik, sportliche Aktivitäten wie Schwimmen und Laufen, sowie seine Familie und die Pflege von engen Freundschaften. Michael Ullrich ist seit fast vier vier Jahrzehnten mit Walsdorf fest verankert und sozial engagiert.

Seinem Kandidatenteam und ihm selbst geht es mit dem Wahlprogramm für die kommenden sechs Jahre darum, die Erfolge der CSU-Gemeinderäte in der Vergangenheit mit neuen kommunalen Erfolgen in der Zukunft fortzusetzen. Das Motto des Wahlkampfs lautet: "Für die Gemeinde Walsdorf machen wir uns gemeinsam stark". Michael Ullrich und sein Team setzen dabei auf Bürgernähe und öffentliche Transparenz.

Wohnraum für junge Familien

Themen wie die Schaffung von neuem Wohnraum für junge Familien durch Schaffung von Bauland in allen Gemeindeteilen und durch Innenverdichtungen stehen dabei genauso auf dem Arbeitsplan wie der Ausbau der ärztlichen Versorgungssicherheit, der Aufbau eines Bürgercafés, der Ausbau und die Erhaltung der Infrastruktur und kommunalen Nahversorgung, die Neuansiedlung und der Ausbau von Gewerbebetrieben vor allem unter dem Aspekt einer guten Lehrlingsausbildung und der Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs.

Gleichzeitig will man vor allem auf Vorschlag der jungen Kandidaten den neuen Bürgermeister bei der Schaffung von neuen Treffpunkten besonders für junge Leute von 13 bis 18 Jahren unterstützen und das öffentliche Internet auf den neuesten Stand bringen. Dazu werden auch verstärkte Bemühungen kommen, die Energiewirtschaft zu erhalten und auszubauen sowie die E-Mobilität voranzubringen. Gleichzeitig will man auch die Jugendarbeit in der Gemeinde fördern. red