Michael Ullrich gewinnt L-Springen in Beiersdorf

Neben den rund 150 Reitern strömten auch Hunderte Zuschauer zum Turnier nach Beiersdorf. Die bekamen jede Menge guten Reitsport zu sehen. Ein Höhepunkt war die Dressurprüfung der Klasse M*. "Wir sind stolz, dass wir auch in diesem Jahr eine M-Dressur anbieten konnten - und damit gleichzeitig eine Wertungsprüfung für die Kreismeisterschaft der Leistungsklasse 3", erklärte Abteilungsleiterin Carolin Schwerdt. 27 Reiter hatten sich für diese Dressur der zweitschwersten Klasse eingetragen - gewonnen wurde sie von FeliciaHöllein von der RGS Coburg-Rödental mit ihrem Pferd Prada Donna. Ein weiterer Höhepunktwar das Springen der Klasse L mit Stechen. Acht Teilnehmer hatten sich für das Stechen qualifiziert, bei dem sich Michael Ullrich vom RFV Haßfurt und sein Pferd Shigella durchsetzen konnten. Die kleineren Reiter bekamen die Möglichkeit, ihr Können in den Prüfungen Reiterwettbewerb, Führzügelwettbewerb und Jump & Run mit Kostüm zu zeigen.Das Reitturnier sei auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen. "Möglich ist das nur dank der vielen freiwilligen Helfer", sagte Carolin Schwerdt. Besonders betonte sie: "Ein kleiner Verein wie wir kommt ohne Sponsoren kaum noch aus. Mein Dank gilt daher besonders den vielen kleinen und großen Firmen, die uns Jahr für Jahr mit ihren Geld- und Sachpreisen unterstützen." Die Reiter des gastgebenden Vereins waren übrigens wieder sehr erfolgreich. Von 19 Starts konnten die Beiersdorfer am Ende 13 Platzierungen verbuchen.